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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Kasım 2021

26.11.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu açılış törenine katılacak, İSİPAB Koordinasyon Toplantısı ile Asya Parlamenter Asamblesi Koordinasyon Toplantısının açılış konuşmalarını yapacak. Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile görüşecek.

(Madrid)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Şehir Buluşması"na katılacak.

(Samsun/15.00-19.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi ile 2022 Yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim kesin Hesap kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrar raporunu açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- TCMB ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, üçlü zirvede bir araya gelecek.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İhtida Kongresi'ne katılacak, Hacıveyiszade Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek, TDV Yayınevi açılışında bulunacak.

(Konya/09.30/12.42/13.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'de yapılacak; A Milli Futbol Takımı'nın rakibi belli olacak.

(Zürih/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi başlayacak; haftanın ilk gününde Adana Demirspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Altay karşılaşmaları oynanacak.

(Adana/İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasının ilk iki maçında Balıkesirspor ile Manisa FK ve Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/17.30/Ankara/20.00)

4- TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi 2 maçla başlayacak.

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Braunschweig/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bingöl Solhanspor-Altekma maçıyla başlayacak.

(Bingöl/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasının ilk maçında Tokat Gençlikspor ile Köyceğiz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Tokat/16.30)

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