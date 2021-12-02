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  4. Günden güne eriyen Seren Serengil: Tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum

Günden güne eriyen Seren Serengil: Tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum

02.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası bir deri bir kemik kalan Seren Serengil karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşıyor. Kendisini ameliyat eden hastaneye ateş püsküren Serengil tuvaletsiz hiçbir yere gitmediğini söylüyor.

Seren Serengil 68 kilo iken gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı oldu. Zayıflamak için sağlığından olan Serengil bir deri bir kemik kaldı.

Ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil açıklamasında şunları söyledi:

Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da, ismini dahi zikretmedim ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, 'siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda' dedim, 'beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor' dedi. Eğer bir doktor ve bir hastane bir hata yaptıysa, bunu tolere etmek zorundayken, yardımcı olmak zorundayken bunlar telefonlara çıkmıyorlar. O yüzden de bugüne kadar şikayetçi olmamıştım ama benim değerlerimi, sağlığımı bu raddeye kadar getirdikleri için, sırf şu yüzden de olacağım, en azından başka insanlar olmasın.

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"TUVALETİN OLMADIĞI BİR YERE GİDEMİYORUM"

Yediği her şeyi çıkartan Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasınz, yayına nasıl çıkıyorsunuz?' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var.

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Ben yayın esnasında en az beş-altı kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, iki saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil" dedi.


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Seren Serengil
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