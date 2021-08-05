Gündoğmuş'ta alevlerin yerleşim yerine yaklaşması üzerine tedbiren tahliye edilen vatandaşlar ilçeye dönüşe geçti

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelere tedbiren tahliye edilen vatandaşlar dönüşlerini sürdürüyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Ortakonuş, Senir ve ilçe merkezinin bazı bölgelerindeki yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, orman yangınlarıyla havadan ve karadan yoğun bir mücadele yapıldığını söyledi.

Zarar tespit çalışması başlattıklarını aktaran Özbilgi, "Hasar tespit çalışmalarına da başlanacak. Alevler rüzgarla yön değiştirebiliyor. Çayırözü mahallemizdeki alevler biraz hareketli. Tahliye edilen vatandaşlar dönmeye başladı." diye konuştu.



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