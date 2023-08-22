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Gündüz kasap akşam solist

22.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te çırak olarak başladığı kasaplığı 35 yıldır sürdüren Mustafa Dobuoğlu, akşamları da düğün salonlarında şarkı türkü söyleyerek vatandaşları eğlendiriyor.

Küçük yaşlarda çırak olarak başladığı kasaplık mesleğini sürdüren 47 yaşındaki Dobuoğlu, sesi güzel olduğu için yakınlarının tavsiyesi üzerine 25 yıl önce düğün salonlarında sahne almaya başladı.

Her iki işi de severek yapan Dobuoğlu, dükkanında da yöresel kebapları hazırlarken zırhla ritim tutarak türkü söylüyor.

Mustafa Dobuoğlu, AA muhabirine, ilkokul yıllarından beri kasaplık yaptığını ve müziğe merakının olduğunu söyledi.

Gündüz kasap dükkanında et satışının yanı sıra müşterilerinin isteğine göre Kilis tava, patlıcan kebabı ve yöresel yemekler yapıp fırına gönderen Dobuoğlu, akşamları düğünlerde sahne aldıklarını ve vatandaşların en güzel günlerine ortak olduklarını belirtti.

Zırh sallamakla şarkı söylemenin ayrı duygular olduğunu ifade eden Dobuoğlu, "İkisi de ayrı bir duygu aslında. Bazen ikisini bir yaşıyorum. Bazen zırhı salladığımda, eti çektiğimde, yemek yaptığımda, içinden geliyor söylüyorum. Kendi kendime de söylüyorum çünkü ikisi de bir aşk benim için. İkisini de seviyorum. İki mesleğim var, iki mesleğimi de severek yapıyorum." diye konuştu.

"İKİNCİ ALBÜMÜN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

Elli civarında amatör kaset çıkardığını dile getiren Dobuoğlu, şunları kaydetti:

"Rahmetli kasetçi İbrahim Halil Işıklar vardı, onunla başladık kaset işine. Daha sonra bir ulusal albüm yaptık. Şimdi ikinci albümün hazırlıkları devam ediyor. Albümde daha çok yöresel şarkılar, türküleri seslendiriyoruz. Kilis'e hitap eden ve Kilis'i anlatan şarkılar seslendirdik. Zaten albümün ismi de Kilis Geceleriydi."

Kendisini önceden sahnede görenlerin kasaplık yaparken görünce şaşırdığını anlatan Dobuoğlu, şunları söyledi:

"Mesela geçenlerde bir hanımefendi geldi, 'Abi dedi sen benim düğünümü çaldın' dedi. Evet dedim, 'ama kasapsın' dedi. Ben de bu da mesleğim o da mesleğim, ikisini de yapıyorum dedim. Böyle şeyler oluyor ve gülüyoruz. İki mesleğimde gerçekten gurur verici bir olay. Sonuçta insanlara hizmet ediyorsunuz. Bir hizmet sunuyorsunuz. İnsanların midesine hitap ediyorsunuz. O güzel yemekleri yapıyorsunuz. Başarılı olduğunda en büyük ödül odur insana. Mesela düğüne gidiyorsun, düğünde işte elinize sağlık, çok güzel bir düğün yaptınız dediklerinde bizim için en büyük ödül o."

Kendi müzik ekibi olduğunu ifade eden Dobuoğlu, İstanbul, İskenderun, Mersin, Adana, Antalya gibi yerlere düğünlere gittiklerini sözlerine ekledi.

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Kasap Kilis düğün

Kilis Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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