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Güneş gözlüklerinde yüzde 60’a varan indirim fırsatını sakın kaçırmayın!

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ALIŞVERİŞ  | 16.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında seçili güneş gözlüklerinde yüzde 60’a varan indirimler Amazon.com.tr kullanıcılarını bekliyor.

Güneş gözlüklerinde yüzde 60’a varan indirim fırsatını sakın kaçırmayın!

Amazon'da yaz heyecanı başladı!

Amazon.com.tr’de birçok üründe geçerli yüzde 60’a varan indirimlere ek Havaianas’ın online platformlar arasında ilk kez satışa sunulan Amazon.com.tr’ye özel güneş gözlüğü koleksiyonu da yaz coşkusuna dahil oluyor.

Her tarza ve bütçeye uygun dünyaca ünlü 80’den fazla markanın binlerce güneş gözlüğü modelini müşterilerine sunan Amazon.com.tr’de yaz heyecanı başlıyor. 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek indirim kampanyası Carrera, Polaroid Eyewear, RayBan, Guess, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Osse, Hawk’ın seçili gözlük tasarımlarının yanı sıra Havaianas’ın Amazon.com.tr’ye özel seçkisini de kapsıyor. Brezilya’nın ikonik ve renkli kumsallarından esinlenen marka yaz aylarının en eğlenceli ve neşeli ruhunu rahat tasarımlarında harmanlayarak 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanacak yeni seçkisini yalnızca Amazon.com.tr’de satışa sunuyor.

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