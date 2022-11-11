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Güneş panellerinin çalındığını musluktan çamurlu su gelince anladı

11.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısındaki güneş enerjisi kollektörleri çalındı.

Güneş panellerinin çalındığını musluktan çamurlu su gelince anladı

Musluğu açınca çamurlu su gelen ev sahibi, çatıya çıktığında şaşkına döndü. Hırsızlık olayı dün gece Altındağ Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıya çıkan hırsız ya da hırsızlar, Asuman Kapılı’ya ait güneş enerjisi sisteminin kollektörlerinin içindeki 2 paneli camları çıkardıktan sonra söktü. Su sızıntısını da önleyen şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah arkadaşının yanından evine gelen Kapılı musluğu açınca çamurlu su geldi.

Daha önce de güneş enerji sistemi çalınmaya çalışılan Kapılı, şüphelenerek çatıya çıktı. Enerji sistemimin yanına gelen Kapılı, iki panelin de yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri çatıda yaptığı incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ZARAR ORTADA"

Daha önce yine bir kez daha güneş enerjisi sistemi çalınmaya çalışılan Asuman Kapılı, "Paslı suyu görünce hırsızlık aklıma geldi. Çatının kapısı açıktı ve bu manzara ile karşılaştım. Güneş enerjisinin içi bakır malzemeydi, onları tamamen sökmüşler. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Kilitte herhangi bir zorlama yok, anahtarla açılıp özellikle girilip yapılmış. Zarar ortada" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş paneli

Antalya Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
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Sabah
07:24
Öğle
12:46
İkindi
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