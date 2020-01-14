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  4. Güneş Vakfı Denktaş’ı unutmadı

Güneş Vakfı Denktaş’ı unutmadı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof.

Güneş Vakfı Denktaş’ı unutmadı

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 8. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Prof. Dr. Ceylan, Denktaş’ın aziz hatırasının ebediyete kadar yaşayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Büyük Türk Rauf Denktaş’ın 13 Ocak 2012’de ebediyete kavuşmasının ardından 8 yıl geçmesine rağmen bizler hala aynı üzüntü içerisindeyiz. Türklük davasına adanmış bir ömrün geleceğe bıraktığı en büyük miras şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Türk Dünyasının ve Kıbrıs Türk halkının bu mirasa sahip çıkarak, Kıbrıs’ta kurulan Türk devletini tanıyıcı, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik yarım asırlık mücadelesinde başarıya ulaşacağına ve Merhum Denktaş’ın aziz hatırasının ebediyete kadar yaşayacağına olan inancımız tamdır.
Bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, 2006 yılında düzenlediğimiz “Türk Dış Politika Günleri” etkinlikleri çerçevesinde vakfımızda şeref konuğu olarak ağırlama fırsatı yakalamıştık. Türk Dünyası’nın büyüklerinden birisini ağırladığımız için onur ve gurur duyuyoruz. Tüm bu vesileler ile Cennet mekan Rauf Denktaş’ı hakka yürüyüşünün 8. yılında rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Türk Milleti sana minnettardır. Ruhun şad olsun" diye konuştu.

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