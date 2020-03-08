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Güneş yüzünü gösterdi, parklara akın ettiler

TOKAT HABERLERİ  | 08.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Tokat’ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.Tokat’ta yağışlı ve soğuk havanın ardından ilkbahar mevsimi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını alarak park ve piknik alanlarına akın etti.

Tokat’ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.
Tokat’ta yağışlı ve soğuk havanın ardından ilkbahar mevsimi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını alarak park ve piknik alanlarına akın etti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak kenarındaki parklar doldu taştı. Mesire alanlarında kimi vatandaşlar aileleri ile yürüyüş ve piknik yaparken, kimi aileler de parkta çocukları ile birlikte oynadı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksi ise spor tutkunlarını ağırladı. Futbol, basketbol oynayanların yanı sıra tenis kortunda gençler antrenman yapma imkanı buldu. Çocuğunu parka getiren Öğretmen Mehmet Emin Aydın, güneşli hava özlemini gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Parkta çocuklar baharın tadını çıkartıyorlar, güzel bir hava var. Her taraf cıvıl cıvıl. Bu havayı özlemiştik. Soğuk havaların ardından böyle bir hava olması hem çocuklar için hemde biz aileler için güzel" dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aslı Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Erbaa
Sağlık Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Sağlık Eczanesi
Zile
Merkez Eczanesi
Almus
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