Güneşi gören Heidi Klum havuz başından paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Heidi Klum güneşi görünce çok mutlu oldu.

Yaz aylarında bahçesinde sık sık zaman geçirirken paylaşım yapan Klum pandeminin bir kısmını da bu bahçede geçirdi. Koronavirüse karşı önlemlerini alan model halen evinden pek çıkmıyor. Eşiyle birlikte sık sık bahçede keyifli zaman geçiren model güneşi görünce yine bahçeye koştu.

Dev bir şapkayla poz veren Heidi Klum yalnızca kalçalarının göründüğü bir havuz başı fotoğrafı paylaştı.

