MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güneşi gören Heidi Klum havuz başından paylaştı

Güneşi gören Heidi Klum havuz başından paylaştı

29.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47 yaşındaki model Heidi Klum, yine paylaşımıyla gündem oldu. Heidi Klum bu sefer kalçalarını sergiledi.

Güneşi gören Heidi Klum havuz başından paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Heidi Klum güneşi görünce çok mutlu oldu.

Yaz aylarında bahçesinde sık sık zaman geçirirken paylaşım yapan Klum pandeminin bir kısmını da bu bahçede geçirdi. Koronavirüse karşı önlemlerini alan model halen evinden pek çıkmıyor. Eşiyle birlikte sık sık bahçede keyifli zaman geçiren model güneşi görünce yine bahçeye koştu.

0_THP_CHP_280321Slug_14144JPG

Dev bir şapkayla poz veren Heidi Klum yalnızca kalçalarının göründüğü bir havuz başı fotoğrafı paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Pembe kabanının altına giydiği yok gibi! Pembe kabanının altına giydiği yok gibi!
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Diğer Haberler

Yeşim Salkım'dan koronavirüs isyanı! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

Olay oldu! 'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'

AJ Pritchard ile Abbie Quinnen çifti deney yaparken felaketi yaşadılar! Korkunç olay

Deney yaparken felaketi yaşadılar! Korkunç olay

Bahar Candan: Beni darp edip eşyalarıma el koydu

'Beni darp edip eşyalarıma el koydu'

Nikita Dragun'un pembe kabanının altına giydiği yok gibi!

Pembe kabanının altına giydiği yok gibi!

Sharon Stone: Doktor izin almadan göğüslerimi...

'Doktor izin almadan göğüslerimi...'

Bahar Candan kimdir? Bahar Candan'a ne oldu?

Bahar Candan'dan yeni haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.