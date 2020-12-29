Güneşli havada kızak keyfi

Van’ın Özalp ilçesinde günün belli saatlerinde dışarı çıkan çocuklar, güneşli havanın keyfini kızakla kayarak çıkardı.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla Özalp ilçesi beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesinin ardından bugün yüzünü gösteren güneş en çok çocukları sevindirdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle günün belli saatlerinde dışarı çıkabilen çocuklar, güneşli havada kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Çocukların neşeli anlarına büyükler de katılarak kızakla kayıp çocukluklarını yaşadı.



