Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu

ANTALYA/ Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar sahilleri doldurdu, kimi yeni yılın ilk gününde denize girdi, kimi yürüyüş yaptı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda denize girmenin keyfini çıkardı.

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler yürüyüş yaptı, balık tuttu. Plajda köpekleriyle oyun oynayanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hava ve deniz suyu sıcaklığı Antalya ile aynı olan Muğla'da da vatandaşlar sahilleri doldurdu. Muğla'nın gözde turistik ilçelerinden Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Yeni yılı Bodrum'da karşılamak için yurt içi ve dışından gelen tatilciler sahilde vakit geçirdi.

Tatilciler, Kumbahçe plajı başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet, Bitez mahallelerinde kafe ve restoranlarda oturdu, bazıları da denize girdi.

Wushu il temsilcisi ve antrenör Ali Top, her yıl 1 Ocak'ta denize girdiklerini söyledi.

Marmaris'te de yerli ve yabancı turistler, Uzunyalı, Kısayalı ve kordonda yürüyüş yaptı. Bazı çocuklar bisiklete bindi, bazıları kumsalda futbol oynadı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede sahiller doldu.

Ula ilçesinde bulunan "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde de vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Tatilcilerden bazıları Azmak Deresi'nde tekne turlarına katılırken, bazıları da ormanlık alanda piknik yaptı.

Fethiye'de adrenalin tutkunları bin 900 metrelik Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

