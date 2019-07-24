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Güneşte renk değiştiren ayakkabılar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Converse markası Chinatown Market ile birlikte güneşte renk değiştiren ayakkabıların piyasaya sürüldüğünü açıkladı. İşte o ayakkabılar...

Amerikan ayakkabı üreticisi Converse markası Chinatown Market ile birlikte güneşte renk değiştiren ayakkabıların piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Spor ayakkabısı ve hitopi UNT1TL3D koleksiyonuna girdi ve 21 Temmuz’dan itibaren ABD’de 110 dolara (~ 7.000 ruble) satılmaya başlandı.

BİRÇOK RENK SEÇENEĞİ MEVCUT

UV ışığı ile etkileşime girdiğinde ayakkabılar renk değiştiriyor. Pastel tonlardan parlak renklere bir çok renk seçeneği olan spor ayakkabıların UV ışığına bağlı olarak renkleri değişiyor.

ÖZEL BİR KUMAŞTAN ÜRETİLDİ

Koleksiyonda sunulan modeller güneş ışığı ile temasta, blokları turuncu, mor ve pembe renklerde değiştiren özel hassas kumaştan üretildi. Chinatown Market Instagram’da ayakkabıların dönüşümüyle ilgili bir video yayınladı.

Tasarımcı ve New York’tan illüstratör Mike Cherman tasarıma katıldı.

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converse renk değiştiren ayakkabılar

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