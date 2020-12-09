Güneşten sonra en fazla D vitamini bu besinde

Pandemi ve mevsim şartlarıyla en doğal ve etkili D vitamini alım yolu olan güneşten de mahrum kalınan bu dönemde, balığın da D3 vitamin deposu olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, "Güçlü bağışıklık için D vitamini türevleri arasından D1 ve D2’ye oranla en çok D3 etkili. D3 vitamini vücudumuzda üretilememektedir, güneş ışığının da yetersiz olduğu ev koşullarında bu vitamini alacağımız en uygun gıda balıktır. D vitamini, T2 katil lenfositleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin aktivitesi ve sayısını değiştirir, bu da virüs ve bakterilerin yayılmasını azaltabilir. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan viral enfeksiyonların gelişme riskini artırabilir” diye konuştu.

'SADECE D VİTAMİNİ DEĞİL OMEGA-3 İÇİN DE ÖNEMLİ'

Balığın sadece D vitamini açısından değil Omega-3 yağ asidinin temini için de gerekli olduğunu belirten Gökhan Taşpınar, şöyle konuştu:

“Vücut, diğer bazı yağlar gibi omega-3 yağ asitlerini de kendisi üretemez. Omega-3 yağ asidini düzenli olarak alan kişilerde; kolesterol ve trigliseritler düşer, bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir, krizin tekrarlanması ya da inme gibi durumlar önlenir ayrıca kan akışı rahatlayarak kanın pıhtılaşmasının da önüne geçilir. Omega-3, kan şekerinin düzenlenmesine de yardımcı olur, gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta tehlikesini, Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Konsantre olmaya ve dikkatin dağılmamasına yardımcı olur, ayrıca kemikleri de güçlendirir.”

“KİŞİ BAŞI BALIK TÜKETİMİ AB’DE 22, TÜRKİYE’DE 7 KG”

“Kolay sindirilebilir olması, yüksek besin değeri, içinde bol miktarda protein ve vitaminlerin olmasıyla pandemi sürecinde ve devamında sağlığımızı korumak için haftada en az iki veya üç porsiyon balık tüketmek gereklidir” diyen Taşpınar, “Ancak balık gibi kaliteli bir besin kaynağı maalesef ülkemizde hak ettiği gibi talep görmüyor. Dünyada kişi başı balık tüketimi ortalama 16 kilogram, Avrupa Birliğinde bu rakam 22 kilogramdır. Ülkemizde ise kişi başı balık tüketimi 2019 yılında 6-7 kilogram arasında gerçekleşti” bilgilerini paylaştı.