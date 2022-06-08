Güney Afrika'da süpermarkete giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'da bir süpermarkete girerek içeridekilere ateş açan silahlı saldırgan 4 kişinin ölümüne neden oldu.

News24'un haberine göre, Cape Town şehrinin Khayelitsha bölgesinde bir süpermarkete giren silahlı saldırgan etrafına ateş açmaya başladı.

Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Batı Cape Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın ne için ateş açtığı henüz belirlenemedi.

Son aylarda çok sayıda silahlı saldırının görüldüğü bölgede, çetelerin haraç vermek istemeyen iş yeri sahiplerini korkutmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

