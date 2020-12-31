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Güney Amerika'dan Arda Turan'a talip çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2020 18:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan'a, Meksika kulübü Tigres'in talip olduğu belirtildi.

Güney Amerika'dan Arda Turan'a talip çıktı

Arda Turan, Galatasaray'a 2011 yılından sonra ilk kez döndü ve kaptanlık pazubentini taktı. 33 yaşındaki oyuncuya Güney Amerika kulübü Tigres'in talip olduğu belirtildi.

Meksika basınında Tigres'in Arda'nın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.

GIGNAC ÖRNEĞİ

Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre; daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tigres, Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.

33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gollük katkı sağladı. (Sporx)

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