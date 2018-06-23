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Meksika'yı yıldızları uçurdu

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 23.06.2018 19:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika, Güney Kore'yi Vela (pen) ve Chicharito'nun golleriyle 2-1 yenerek gruptaki 2'de 2 yaptı. Güney Kore'nin tek sayısı Heung-Min Son'dan geldi.

Meksika'yı yıldızları uçurdu

2018 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında favori Almanya'yı yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Meksika, ikinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan Meksika, Güney Kore kalesine yüklenmeye başladı. 26. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Vela, Meksika'yı devreye 1-0 önde götüren isim oldu.

İkinci yarıda da kontrollü futbolunu sürdüren Meksika, 66'da Chicharito'nun attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Gol arayan Güney Kore'de 90+3'te Heung-Min Son'un harika vuruşu sadece maçın skorunu değiştirdi ve Meksika sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Meksika, F Grubu'nda 6 puanla lider, Güney Kore ise puansız olarak son sırada...

GÜNEY KORE 1 - 2 MEKSİKA

STAT: Rostov
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

GÜNEY KORE: Jo, Yong Lee, Jang, Younggwon Kim, Minwoo Kim (Dk. 84 Hong), Ju (Dk. 64 Seungwoo Lee), Ki, Moon (Dk. 77 Jung), Hwang, Jae Sung Lee, Son
MEKSİKA: Ochoa, Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo, Layun, Herrera, Guardado (Dk. 68 Marquez), Carlos Vela (Dk. 77 Dos Santos), Hernandez, Lozano (Dk 71 Corona)

GOLLER: Dk. 27 Carlos Vela (penaltıdan), Dk. 66 Javier Hernandez (Meksika), 90+3 Heung-Min Son (Güney Kore)
SARI KARTLAR: Dk. 58 Younggwon Kim, Dk. 63 Yong Lee, Dk. 72 Seungwoo Lee, Dk. 80 Jung (Güney Kore)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 22: Kontratakla etkili gelen Güney Kore'de ceza sahasının önünde topla buluşan Son'un kaleye sert şutunda Meksika defansı son anda araya girdi. Boşta kalan meşin yuvarlağa bir kez daha vuran Son'un şutu, bir kez daha defansa çarparak kornere gitti.
DAKİKA 27: Meksika, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Sol taraftan çalımlarla ilerleyen Meksikalı Guardado'nun pasına Güney Koreli Jang, ceza sahası içinde eliyle müdahale edince Sırp hakem Mazic penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Carlos Vela, takımını 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 28: etkili gelen Meksika'da çalımlarla ilerleyen Carlos Vela'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Layun'un sert şutunda Güney Kore kalecisi Jo, topu son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 56: Sol kanatta topla buluşan Güney Koreli Ki'nin uzak mesafeden sert şutunda Meksika kalecisi Ochoa, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
DAKİKA 66: Meksika farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Herrera'nın kaptığı topla ani gelişen Meksika atağında Lozano'nun ara pasıyla ceza sahasının sol çizgisinde meşin yuvarlakla buluşan Hernandez, Güney Kore defansını çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
DAKİKA 90+3: Güney Kore'nin golü geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Jae Sung Lee'nin pasıyla topla buluşan Son'un ceza sahasına girmeden vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 2-1

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore-Meksika Vela Chicharito Heung-Min Son

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