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Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Son dünya şampiyon Almanya'dan Rusya'ya erken veda... 2018 Dünya Kupası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşan Almanya, maç boyunca kötü bir performans sergiledi. Güney Kore'nin 90+2 ve 90+6'da bulduğu gollere engel olamayan Almanya, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İsveç'in Meksika'yı 3-0 yenmesiyle Almanya, 2018 Dünya Kupası'na veda etti.

Güney Kore 2 - 0 Almanya (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında turnuvanın favori isimlerinden Almanya, Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Almanya, Kazan Arena'da karşı karşıya geldi.

İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı mücadelenin son dakikalarında Almanlar, büyük şok yaşadı. 90. dakikada Kim Young-Gwon'un golüyle Güney Kore 1-0 öne geçerken, 90+6. dakikada Heung-Min Son skoru 2-0'a taşıdı. İlerleyen dakikalarda Almanya'nın atakları sonuçsuz kalınca, Güney Kore tarihi bir skora imza attı. Bu sonuçla Almanya ve Güney Kore turnuvaya veda etti.

Stat: Kazan
Hakemler: Mark Geiger (ABD), Joe Fletcher (Kanada), Frank Anderson (ABD)
Güney Kore: Jo, Lee Yong, Yun, Kim Younggwon, Hong, Jang, Jung Wooyoung, Lee Jaesung, Moon (Dk. 69 Ju), Son, Koo (Dk. 56 Hwang-Dk. 79 Ko)
Almanya: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Dk. 78 Brandt), Khedira (Dk. 58 Gomez), Kroos, Goretzka (Dk. 63 Müller), Mesut Özil, Reus, Werner
Goller: Dk. 90+3 Kim Younggwon, Dk. 90+6 Son (Güney Kore)
Sarı kartlar: Dk. 9 Jung Wooyoung, Dk. 23 Lee Jaesung, Dk. 48 Moon, Dk. 65 Son (Güney Kore)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Almanya guney kore

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Alman hükümetinin,Türkiye düşmalığı nedeniyle bu sonuca son derece sevindim. Rezil olsunlar temennim odur. Eskiden her türlü spor müsabakasında Türk Milli Takımı gibi Alman takının desteklerdim.
Eyyy Almanya sen kimsin yaa
Almanya bizi kıskanıyor
Güney Kore tebrikler iyi oldu çakma almanlara
beter olun almnyaaaa
Rezalet ! Son dünya şampiyonunun haline bakın içler acısı !
oh be çok sevindim naziler eve dönüyor
Her alan da işte böyle beter olun . Allah'ın sopası yok karaktersiz millet.
beter ol almanya
almanlar 2108 dünya ???? kupasına veda etmiş. admin uyuma
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