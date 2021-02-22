Güney Marmara'da soğuk ve karlı havalar balık tezgahlarını şenlendirecek

BALIKESİR/ÇANAKKALE/YALOVA (AA) - Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da son günlerde hava ve deniz suyunun iyice soğuması ve etkili olan karla, tezgahlarda balık bolluğu, dolayısıyla da fiyatlarda düşüş bekleniyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde yaşanan karlı havaların ardından Marmara'dan avlanan balıkların lezzetinin artacağını anlattı.

Marmara Denizi'nde yüzeye yakın yaşayan balıkların büyük bölümünün Karadeniz, diptekilerin ise Akdeniz kökenli olduğunu belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Havalar soğudukça Karadeniz'den Marmara'ya göç olur. Bu yüzden balıkçılar arasında 'Balığın kulağına kar suyu kaçacak' diye bir tabir vardır. Balığın lezzetli olabilmesi için mutlaka kar suyu lazım. Şu anda da kar yağdı, balığın kulağına kar suyu kaçtı. Karadeniz'den Marmara'ya büyük göç gerçekleşmemişti, şimdi bekliyoruz. Palamut zamanı geçti, palamudun gelmesini beklemeyiz ancak lüfer, hamsi, istavrit gibi balıklar çok çıkabilir."