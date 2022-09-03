YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

03.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen ay 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5,8 artışla 1 milyar 86 milyon 570 bin dolarlık ihracata imza attı.

Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep'in ihracatı ise 917 milyon 865 bin dolar oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gerek bölge gerekse Gaziantep'in tüm ağustos ayları içerisinde en yüksek ihracat rakamına ve ihracatçı sayısına ulaşmayı başardığını belirtti.

Gaziantep'in ağustosta Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 5'nci ili olmayı başardığını aktaran Kileci, dünya piyasalarını olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı ve beraberindeki krizlere rağmen istikrarla üreten ihracatçıları tebrik etti.

- Gaziantep'ten 1764 firma ihracat yapıyor

Bölgenin ağustos boyunca 2 bin 508 firmayla ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Kileci şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise 1764 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek ağustos ayı rakamına ulaştı. Ayrıca 2022 Ağustos ayında 119 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'ten en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler ise tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattıGaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kameradaAntalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İhracat

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:35
İkindi
16:12
Akşam
19:05
Yatsı
20:22
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.