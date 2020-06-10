Güneydoğu Asya'daki kurumları hedef alan APT grubu araçlarını zenginleştirdi

Bu zararlı yazılımın, gelişmiş veri hırsızlığı becerilerine sahip BlueCore ve RedCore adlı iki sürümü bulunuyor. BlueCore'un Vietnam’daki diplomatik kurumlara ve devlet kuruluşlarına yönelik saldırılarda kullanıldığı tespit edildi.

2018 sonrasında düzenlenen saldırıların çoğunda, siyasi içerikli bir RTF belgesi taşıyan kimlik avı e-postaları kullanılıyordu. Grup, NewCore RAT adlı zararlı yazılımı yüklemek için bu belgelerdeki bilinen açıklardan yararlanıyordu.

Kaspersky araştırmacıları grubun Vietnam, Tayland ve Laos gibi birçok Güneydoğu Asya ülkesindeki devlet kuruluşlarını hedef alan siber casusluk faaliyetlerini 2018'den bu yana takip ediyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Cycldek tehdit grubu ilk olarak 2013 yılında tespit edilmişti.

- 2013'ten beri faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

USB bilgisayara bağlandığında zararlı yazılım otomatik olarak çalışmadığından bir insan tarafından yerinde kurulacak şekilde tasarlandığı düşünülüyor.

Bu da buralardaki verileri almanın tek yolunun USB sürücüler gibi çıkarılabilir cihazlar olması anlamına geliyor.

Genellikle bu cihazlar fiziksel olarak da dış dünyadan izole ediliyor.

Bu da zararlı yazılımın aslen internete hiçbir şekilde bağlı olmayan makineler için tasarlandığını gösteriyor.

Yazılım bir kez kurulduğunda, içinde bulunduğu cihazdaki dizinleri tarayarak belirli uzantılara sahip belgeleri topluyor.

Bu yazılım ağda hareket etme ve veri çalma becerileri taşıyor.

2014'ten beri aktif olan USBCulprit'in yeni sürümleri 2019'un sonlarına doğru çıktı.

RedCore ise ilk olarak Vietnam'da kullanıldıktan sonra Laos'ta görüldü. Her iki sürüm de daha önceden bilinmeyen bir zararlı yazılım olan USBCulprit'i indiriyor.

USBCulprit belirli bir zaman aralığında son değiştirilen dosyalar gibi özel hedeflere odaklanma gibi geniş özelliklere sahip.

Zararlı yazılımın sonraki sürümleri, bağlı USB sürücülerdeki belirli isimde dosyaları da çalıştırabiliyor.

Genel olarak bu yazılım, gelişmiş yapısıyla bu grubun kullandığı araçlar arasında özel bir yer ediniyor.

Grup ayrıca özel bir arka kapı, çerez çalma aracı ve Chromium tabanlı sürücülerin veri tabanlarından parola çalma aracı gibi araçlar kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Mark Lechtik, "Yaptığımız analizler, bu grubun daha önce düşünüldüğü gibi küçük ve gelişmemiş bir grup olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu gösterdi. İlk raporların aksine grup aslen Güneydoğu Asya’da çok daha büyük bir etkiye ve çok daha gelişmiş bir araç kitine sahip.” ifadelerini kullandı.

GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Giampaolo Dedola da Cycledek'in Güneydoğu Asya'daki yüksek profilli hedeflere yönelik saldırılarının süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Faaliyetlerine 2013'ten beri aralıksız devam eden grup yeni cephanesine yeni zararlı yazılımlar ekleyip yeni ülkeleri hedef alarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Cycldek'in faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

