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Güneydoğu, kuru meyve ihracatının 4'te 3'ünü Antep fıstığı ve kayısıdan sağlıyor

17.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu, kuru meyve ihracatının 4'te 3'ünü Antep fıstığı ve kayısıdan sağlıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bölgenin yılın 7 ayında yaptığı 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatının 4'te 3'ünün Antep fıstığı ile kaysıdan sağlandığını bildirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli meyvelerin dünyaya ihraç edilmesi konusundaki çalışmaların başarıyla devam ettiğini belirtti.

Kuru meyve ve mamullerinin öneminin salgında daha da anlaşıldığına dikkati çeken Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizden bu yılın 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 43'lük artışla 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Bölgemizde en fazla ihracat 63 milyon 368 bin dolarla Antep fıstığından yapıldı. Antep fıstığındaki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116,8 arttı. Antep fıstığını 50 milyon 362 bin dolarla kuru kaysı ve 15 milyon 267 bin dolarla diğer meyveler takip etti. Bölgemiz bu süreçte kuru incirden 9 milyon dolar, leblebiden 1 milyon dolar kazandı. Yani bölge ihracatımızın yaklaşık 4'te 3'ünü Antep fıstığı ve kayısıdan sağlıyoruz."

Söz konusu süreçte bölgenin 92 ülkeye ürünlerini ulaştırdığını aktaran Çıkmaz, en fazla ihracatın 70 milyon 832 bin dolarla AB ülkeleri, 21 milyon 728 bin dolarla ABD, 17 milyon 423 bin dolarla Orta Doğu'ya yapıldığını bildirdi.

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