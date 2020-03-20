Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Gaziantep'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evlerinin balkonlarından alkışladı.

Vatandaşlar desteğini, odaların ve balkonların ışıklarını açıp kapatarak, bazı sürücüler ise korna çalarak gösterdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarını evlerinin balkonları ve pencerelerinden bir dakika boyunca alkışladı.

Bu desteği odaları ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak gösterenler de oldu.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeline alkışlı destekte bulundu.