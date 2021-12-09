YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Güneydoğu'dan 11 ayda 2,7 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

Güneydoğu'dan 11 ayda 2,7 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

09.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu'dan 11 ayda 2,7 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 11 ayında 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kasım ayında 306 milyon 129 bin dolar hububat ve bakliyat ihracatı yapıldığını ifade etti.

Yılın 11 ayında ise bölgeden 172 ülkeye ürün gönderildiğini vurgulayan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Bölgemizin yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 2 milyar 667 milyon 780 bin dolara ulaştı. Bu ihracatın ilk sırasında 1 milyar 449 milyon 44 bin dolarla Orta Doğu, ikinci sırasında 706 milyon 518 bin dolarla Afrika ve üçüncü sırada 285 milyon 767 bin dolarla Amerika ülkeleri yer alıyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke ise 828 milyon 461 bin dolarla Irak oldu. Irak'ı 234 milyon 953 bin dolarla Suriye ve 175 milyon 526 bin dolarla İran takip etti. Bölgemizden en çok geliri 535 milyon 803 bin dolarla makarnadan elde ettik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktıHurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktı
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Aralık Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:25
Öğle
12:28
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Perşembe

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkoller öğrencilere burs olacak

Trabzonspor'un renklerini taşıyan kasket ve kaşkoller öğrencilere burs olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.