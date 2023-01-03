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Güneydoğu'dan 2022'de 12 milyar doları aşkın ihracat yapıldı

03.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, geçen yıl 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarlık ihracata imza attı.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayında 1 milyar 65 milyon 536 bin dolarlık dış satım yaptıklarını belirtti.

GAİB'e bağlı illerin yıllık bazda en fazla ihracatı 2022'de gerçekleştirdiğini bildiren Kileci, "2022'de bölgemiz, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 5,5 artırarak 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Bölgemiz ilk kez yıllık düzeyde 12 milyar dolara ulaştı. Ortalamada ayda 1 milyar dolarlık ihracata imza attığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kileci, Kovid-19 salgınının etkisinden kurtulduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgenin ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 42,4 payla ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri yüzde 15,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 14,3 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022 yılında 196 ülkeye ihracat yapıldı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Ticaret Bakanlığı'mızın ihracatçılara yeni pazarlara erişme konusunda hedef olarak ortaya koyduğu Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2023 yılında pazarlarımızı git gide büyüteceğiz ve artık başka ülkeler de ihracatımızda radarımıza girecek."

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İhracat güneydoğu

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