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Güneydoğulu ihracatçılardan yanan ormanlar için 250 bin fidan bağışı

31.07.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğulu ihracatçılardan yanan ormanlar için 250 bin fidan bağışı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlar için 250 bin fidan bağışladı.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, Güneydoğulu ihracatçılar, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığı seferberliğe destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, orman yangınlarını büyük üzüntü içinde izlediklerini belirterek, "Hepimizin yüreği yanıyor, ülkemizin ciğerleri yanıyor. TİM tarafından başlatılan yeşil seferberliğe 100 bin fidan bağışıyla destek vermeye karar verdik. Ormansız bir yurt vatan değildir. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek için fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, birlik üyeleri adına 100 bin fidan bağışı yapma kararı aldıklarını kaydederek, daha yeşil Türkiye'yi inşa etmek için çalışmak zorunda olduklarını bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da 50 bin fidan bağışladıklarını açıkladı.

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