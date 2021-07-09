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Güneydoğu'nun genç yetenekleri Gaziantep Spor Lisesi'nde yetişecek

09.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te inşaatı tamamlanan ve bulundurduğu spor tesisleriyle emsallerinden daha donanımlı Spor Lisesi, Güneydoğu'nun yetenekli genç sporcularının yetişmesine katkıda bulunacak - Gaziantep Valisi Davut Gül: "Ümidimiz o ki olimpiyatlara okulumuzdan sporcularımız yetişsin"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'te yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlayan ve bulundurduğu spor tesisleriyle emsallerinden donanımlı olan Spor Lisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gelecek vadeden yetenekli genç sporcuların yetişmesine imkan sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'ndeki 29 bin metrekareye inşa ettiği ve yaklaşık 100 milyon liralık yatırım olan 24 derslikli Spor Lisesi, birçok spor branşından sporcu yetirilmesine katkı sağlayabilecek imkan ve tesisleriyle dikkati çekiyor.

Kapalı spor salonu, 300 kişilik pansiyon ve 14 lojmanın yanı sıra bale salonu, tenis kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 4 kulvarlı koşu pistinin yer aldığı lise, kentte bulunan tüm spor dallarından öğrenciler yetiştirecek.

Spor kulüpleriyle de altyapı açısından iş birliği sağlanacak olan lisede, bölgedeki spor ve olimpiyat sporcularının yetirmesinde önemli rol üstlenmesi hedefleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor lisesinin tesis ve imkanlarıyla Türkiye'nin sayılı okullarından olacağını söyledi.

Lisedeki tesislere ek okulun yanında yer alan 75 bin metrekare alana havuz inşaatının başlayacağını ifade eden Gül, "Aynı zaman yeni antrenman sahalarını inşaatları da başlayacak, atletizm pistimiz de cimnastik salonumuz da olacak. Lisemizde sporla ilgili yapılacak her şey olacak." dedi.

Gül, kentteki başarılı kulüplerle altyapı ve başarılı sporcu yetiştirilmesi noktasında iş birliğinin yapılacağını belirterek, futbolla ilgili kısmını Gaziantep Futbol Kulübü ile yürüteceklerini dile getirdi.

- "Diğer spor liselerinden bir basamak daha yukardayız"

Gençlerin liseye yüzde 70'i yetenek ve yüzde 30'u ortaöğretim başarı puanına göre alınacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Sadece Gaziantep'te değil, bölgedeki birçok öğrenciye hizmet verecek durumdayız. İnanıyorum ki 5 sene sonra spor altyapısı olarak farklı bir Gaziantep'ten bahsedeceğiz. Lisemiz ve çalışmalarımızla 'Spor şehri Gaziantep'in spor altyapısı oluşacak. Çok sayıda spor branşının tesisinin lisemizde olması önemli. Düşünsenize yüzme havuzu, futbol sahaları, tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları, atletizm, cimnastik sahaları var. Sporun her branşında altyapıda öğrenci ve sporcu yetiştireceğiz. Diğer spor liselerinden bir basamak daha yukardayız."

Gül, lisede önemli sporcuların yetişeceğine inandıklarını aktararak, "Ümidimiz o ki olimpiyatlara okulumuzdan sporcularımız yetişsin. Gaziantep'teki, Güneydoğu Bölgesi'ndeki çocuklarımız yetişsin istiyoruz. Lisemizden yetişen sporcuların, uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı'nı okuturken göğsümüzün kabarmasını istiyoruz. Bunları da göreceğimize inanıyoruz." ifadeleri kullandı.

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