Güneysınır’da su baskını

Konya’nın Güneysınır ilçesinde etkili olan yağış su baskınlarına neden oldu. 20 evi su basarken bir köprüde kısmen göçük meydana geldi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına hasara yol açtı. Bazı mahallelerde elektrik direkleri devrilirken, 20 evi su bastı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir köprüde de göçük oluştu.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını söyledi. Ömeroğlu Mahallesinde yıkılan elektrik direklerinin tekrar dikilip bölgeye enerji verilmesi için belediye ekipleri ile ortaklaşa çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Demir, ilçede yaşamın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

