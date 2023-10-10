Güngörmez nasıl yazılır? Güngörmez ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı mecralarda karşımıza birçok farklı kelime çıkar. Güngörmez sözcüğü de sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biri olarak bilinmektedir. Özellikle güngörmez yazımı konusunda yaygın olarak çelişkiye düşülmektedir. Böyle durumda kullanıcılar yazımını bilmediği kelimelerle alakalı doğru bilgiye ulaşmak için Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesini ziyaret etmektedir. Bu site içerisinde ayrıca kelimelerin nasıl söylendiğine dair önemli bilgiler de bulunur.

Güngörmez nasıl yazılır?

Güngörmez sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılan bir kelimedir. Sıfat olmasının yanı sıra mecaz bir anlam da taşımaktadır. Sözcükleri kullanırken manasını doğru olarak öğrenip kullanmak oldukça büyük önem taşımaktadır. Manasını bilmeden kelimeleri kullanmak ciddi yazım yanlışlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden özellikle ilk kez duyulan sözcüklerin anlamını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesini ziyaret etmekte yarar vardır. Bu site kelimelerle ilgili en güncel ve en doğru bilgileri bizlere verir. Bu bağlamda güngörmez TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat/Mecaz) Güneş ışığının girmediği yer.

Güngörmez ayrı mı yazılır?

Kelimelerin hem yazılışlarını hem de doğru okunuş şekillerini iyi öğrenmek gerekir. Yazılış ve okunuş dışında ne anlama geldiğini de iyice kavramak önemlidir. Güngörmez kelimesinde sıklıkla yazım hatası yapılmakta ve bu sözcük birçok yerde karşımıza “gün görmez” şeklinde çıkmaktadır. Bu durum kullanıcıların kafasında güngörmez bitişik mi yazılır sorusunun oluşmasına neden olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre “maz, mez, mış, miş” gibi sıfat ve fiil görevi üstlenen eklerle kurulan sözcüklerin her zaman birleşik olarak yazılması gerekmektedir. Bu yazım kuralı baz alındığında bu kelimenin “güngörmez” olarak bitişik bir şekilde kullanılması gerektiği bilgisine ulaşmaktayız. Buna göre güngörmez doğru yazılışı şöyledir: