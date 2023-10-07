Hesap günü nasıl yazılır? Hesap günü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin hem doğru yazımı hem de söylenişleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için TDK sözlüğünden yararlanılır. Bu bağlamda hesap günü yazımı konusunda da bu sözlük devreye girmektedir. Hesap günü günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün sıklıkla yanlış yazılması, metinlerin tamamını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle ağızdan çıkan sözcüklerin söylendiği gibi yazılması, yazım hatalarına sebebiyet vermektedir.

Hesap günü nasıl yazılır?

Hesap günü kelimesi bu dünyadan göçüp gittikten sonraki bir hayatı belirtmek için kullanılmaktadır. Adından da belli olduğu gibi o gün bir hesaplaşma günü olarak tanımlanmaktadır. Kelimelerin manasının bilinmeden kullanılması son derece yanlıştır. Anlamı tam olarak kavranmayan sözcüklerin kullanımı cümlelerde mana bozulmasına yol açabilmektedir. Bu tarz sorunların yaşanmaması için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu sitesinden faydalanılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında hesap günü TDK’ye göre manası şu şekildedir:

• (İsim/Din Bilimi) Mahşer veya kıyamet.

Hesap günü ayrı mı yazılır?

Hesap günü sözcüğü daha çok dini konularla ilgili yazılarda veya programlarda karşımıza çıkmaktadır. İki kelimeden meydana gelen sözcük gruplarının yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Birleşik olması gereken sözcükler ayrı yazılırken, ayrı kullanılması gereken sözcükler bitişik olarak kullanılmaktadır. Bu yazım hatalarını düzeltmek için TDK sözlüğünden yardım alınması ve bu sözlük aracılığıyla kelime sorgulama yapılması önemlidir. Bu bağlamda hesap günü bitişik mi yazılır konusu da merak edilen konular arasındadır. Bu kelime pek çok yerde “hesapgünü” şeklinde bitişik bir vaziyette kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sitesine bakıldığında bu kelimenin “hesap günü” olarak ayrı yazılmış şekliyle kullanıldığını görmekteyiz. Buna göre hesap günü doğru yazılışı şöyledir:

• Hesap günü (doğru kullanım)

• Hesapgünü (yanlış kullanım)

