Güngörmüş nasıl yazılır? Güngörmüş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda kendimizi ifade edebilmek için birçok farklı kelime kullanırız. Ancak güngörmüş gibi iki sözcükten meydana gelen kelimelerin yazımında sıklıkla hataya rastlarız. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için ise çoğunlukla internet ortamında yer alan Türk Dil Kurumunun sözlük sitesine bakarız. Bu site hem güngörmüş yazımı ile alakalı en doğru bilgileri bizlere sunar hem de söyleniş biçimi hakkında önemli bilgiler verir.

Güngörmüş nasıl yazılır?

Yazım kuralları bünyesinde çok fazla kural barındırdığı için bazı kelimelerin yazımında çoğunlukla imla hatası yapılır. Güngörmüş sözcüğü de yazılış şeklinde sıklıkla yanlışlık yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Gün ve görmüş sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bu kelime, yazım kurallarına göre bir birleşik sözcük olarak kabul edilir. Kelimelerin yazımında tereddüt yaşandığında Türk Dil Kurumunun online hizmet sunan ve en güncel bilgileri veren Türkçe sözlük sitesinden yararlanılır. Bu site içerisinde ayrıca sözcüklerin okunuş şeklinden ne anlama geldiği bilgisine kadar birçok önemli ayrıntıyı görebilmek mümkündür. Bu bağlamda güngörmüş TDK’ye göre manası şöyledir:

(Sıfat/Mecaz) İyi bir hayat yaşamış.

(Sıfat/Mecaz) Pek çok yaşam tecrübesi bulunan kimse.

Güngörmüş ayrı mı yazılır?

Yazım kuralları içerisinde ayrı ve bitişik olmak üzere iki farklı konu başlığı vardır. Bazı sözcükler ayrı yazılırken bazıları ise kurallar gereği bitişik olarak yazılır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda güngörmüş bitişik mi yazılır konusu karşımıza çıkar. Bu sözcük pek çok yazılı mecrada ayrı ayrı yani “gün görmüş” şeklinde kullanılmaktadır. Yazım kurallarına göre sıfat/fiil ekleriyle meydana getirilen kalıplaşmış sözcükler her zaman bitişik olarak kullanılır. Ayrıca Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlük sitesi de incelendiğinde bu kelimenin “güngörmüş” yani bitişik olarak kullanılması gerektiği bilgisine erişim sağlamaktayız. Bu sözcüğünün sonunda bulunan “müş” eki bir sıfat/fiil eki olduğundan her daim bitişik yazılıp kullanılması gerekir. Buna göre güngörmüş doğru yazılışı şu şekildedir:

Güngörmüş (doğru kullanım)

Gün görmüş (yanlış kullanım)





