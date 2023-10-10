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Gelgel nasıl yazılır? Gelgel ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.10.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son derece geniş bir kelime dağarcığı bulunan Türk dilinde yazım ya da telaffuz hataları yapılmaması için bazı kurallar geliştirilmiştir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yazım hatası yapılır. Özellikle birleşik türde olan kelimelerin ve yabancı dillerden alınıp zaman içinde Türkçeleşmiş olan kelimelerin yazımlarında sık olarak hataya düşülür. Yazım hatalarının bir nedeni de Türk dilinin zenginliğidir.

Türkçede birden fazla kelime bir araya gelerek çoğu zaman kendi anlamları dışında anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan kelimeler üretebilirler. Bu tür kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda sık olarak tereddüde düşülür. Yazımlarında hata yapılmasının bir nedeni de bu durumdur. Gelgel kelimesi de yazımında en sık hataya düşülen kelimeler arasında yer alır.

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Gelgel nasıl yazılır?

Gelgel TDK Sözlük'te için isim türünde iki farklı tanım yapılmıştır. Mecaz anlamı ile çekicilik demek olan gelgel kelimesi aynı zamanda başa takılan elmas ya da altın iğneye de verilen isimdir. Daha çok halk arasındaki günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan gelgel kelimesi albeni, alım gibi anlamlarda da kullanılır ve cümle içindeki kullanım amaçlarına göre bu kelimenin yerine geçebilir. Gelgel bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır sorusuna şu yanıtı verebiliriz: Gelgel yazımı bitişik olmalıdır.

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Gelgel ayrı mı yazılır?

Gelgel yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasındadır. Bir araya gelirken anlam bozukluğuna uğrayan ya da ses düşmesi yaşayan kelimeler mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Ayrıca bir ikileme olarak da değerlendirilen gelgel kelimesi farklı anlamlara karşılık geldiği için bitişik olarak yazılması gerekir. Türkçe yazım kurallarına göre gelgel doğru yazılışı bitişik olması gereken bir kelimedir. Birleşik türde bir kelimenin bitişik olarak yazılması için belirlenmiş bazı kurallar vardır. Bu kurallara uygun olarak yazılmaması yazım hatasına neden olur.

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