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  4. Günler sonra ortaya çıktı! Arda Güler ile Bellingham maç sırasında birbirine girdi... Milli yıldızın yakasına yapıştı

Günler sonra ortaya çıktı! Arda Güler ile Bellingham maç sırasında birbirine girdi... Milli yıldızın yakasına yapıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 11:25
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La Liga'nın 16. haftasında oynanan Girona maçında kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid olurken, karşılaşmadan günler sonra saha içinde Bellingham ve Arda Güler'in yaşadığı gerilime dair detaylar ortaya çıktı.

Günler sonra ortaya çıktı! Arda Güler ile Bellingham maç sırasında birbirine girdi... Milli yıldızın yakasına yapıştı
Jude Bellingham

Jude Bellingham

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Girona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı ve puanını 36'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Girona maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler bir de gol atarken Carlo Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Arda Güler için "Arda'nın oyuna girmesi biraz zor oldu, ikinci yarıda harika bir koşu yaptı, harika bir gol attı." ifadelerini kullandı

"TAKIMDA KALACAK"

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Öte yandan Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Atalanta-Real Madrid karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında da Arda ve Endrick ile ilgili konuştu. İlki genç oyuncunun geleceğiyle alakalı gelen soruyu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Endrick de Arda da ocak ayında takımda kalacaklar" sözlerini sarf etti.

BELLINGHAM İLE ARDA BİRBİRİNE GİRDİ

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Öte yandan Girona maçında hiç beklenmedik bir olay da yaşandı. İspanyol basınında çıkan haberlerde Arda Güler ile Bellingham'ın maç sırasında bir tartışma yaşadığı, Arda Güler'in Girona maçının ilk yarısında baskıya gelmediği için Bellingham'dan iyi bir fırça yediği aktarıldı.

'AGRESİFLİK TALEP ETTİ'

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Milan, Liverpool ve Athletic karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Ancelotti ve oyuncular arasında yapılan son görüşmelerde bu durum analiz edildi. Saha içinde ve dışında en aktif oyunculardan biri olan Jude Bellingham, Türk oyuncudan agresiflik talep etti.

YEDEK KULÜBESİNDE SARILDILAR

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Girona-Real Madrid maçında önce Bellingham, ardından da Arda oyundan alınmış ve ikili yedek kulübesinde birbirine sarılarak samimi bir görüntü vermişti. Yedek kulübesinde yaşananların, maç içindeki tartışmayla alakalı olduğu da bu şekilde ortaya çıktı. İkili, maç içindeki olayı böylece tatlıya bağladı.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika bellingham real madrid
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