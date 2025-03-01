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Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcular ile Mert Hakan birbirine girmiş

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 11:34
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Süper Lig'in25. haftasında oynanan ve sonucu büyük merak konusu olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken zorlu karşılaşma öncesi hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın maç önü sahada gezmesi üzerine Sarı-Kırmızılı futbolcular ile tartışma yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar...

Günler sonra ortaya çıktı! Meğer Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcular ile Mert Hakan birbirine girmiş
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray Fenerbahçe maçının yansımaları hala devam ediyor.

Karşılaşmaya dair oldukça dikkat çeken detaylar günden güne ortaya çıkmaya devam ederken gazeteci İbrahim Seten derbinin henüz ilk düdüğü çalmadan önce yaşanan bir kavganın detaylarını paylaşırken Okan Buruk ve Mourinho arasında yaşanan gerilime dair de bilgiler verdi.

"SAYGISIZ HERİF AYAĞA KALKMADI"

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"Okan Buruk maç öncesi Jose Mourinho'nun yanına gidiyor ve elini sıkıyor. Mourinho yerinden kalkmıyor, Buruk maçtan sonra 'Keşke gidip elini sıkmasaydım. Saygısız herif ayağa bile kalkmadı.' diyor. Okan Buruk son haftalarda yaşanan gerilimin ardından yalnız bırakıldığını düşünüyor. Buruk'un yakın çevresine 'yönetim çıkıp konuşmuyor herhangi bir açıklama yapmıyor' serzenişinde bulunduğunu öğrendim."

"ALİ KOÇ: KAZANMALIYDIK"

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"Derbinin 0-0 bitmesi Ali Koç'un bir hayli moralini bozdu. Başkanın, yöneticilerine "Galatasaray kötü biz iyiyiz bu maçı kesin kazanmalıydık." dediğini duydum."

"LEMINA YARI FİYATA İMZALADI"

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"Lemina Türkiye'Ye gelmek için kapıda yatıyor. Önce Eyüpspor'la konuşuyor 5 milyon euro istiyor, Galatasaray'ı duyunca yarı fiyatına yani 2,5 milyon euroya imza atıyor. Bu transferi tamamen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'ya yazarım."

MERT HAKAN İLE MAÇ ÖNÜ KAVGA...

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"Okan Buruk, Mert Hakan'ın tahriklerini gördüğü için maçtan önce takımını uyarmış, hatta Mert Hakan koridorda eli cebinde gezerken Kerem Demirbay ile Günay Güvenç'le bir sürtüşme yaşamış 'Ne yapıyorsun lan ne var lan' gibi... Bu sürtüşmeden sonra Okan Buruk iki oyuncusunu fırçalıyor 'Ben size uymayın' demedim mi diyor."

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