Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır ilk kez görüntülendi

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır zor günler geçirmişti. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilen İnanır günlerce yoğun bakımda kalmıştı.
Usta oyuncu kötü günleri geride bıraktı. Kadir İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Sağlığım yerinde" dedi. Snob Magazin'in haberine göre; bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır oldukça keyifliydi.
Kadir İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına bindi.
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