Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri! "Az yaşayacağımı düşünüyorum"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz büyük deprem sonrası Hatay'da göçük altında kaldı. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken eski bir video sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Ümran Avcu, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı.

Taha Duymaz'ın videoda "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmuyorum" dediği görülüyor.



