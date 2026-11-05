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Yeraltı 22. bölüm 1. fragman geldi! 'Başa dönüp duruyoruz'

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi dün akşam 21. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünün ardından 22. bölümden ilk fragman geldi. Yeraltı'nın 22. bölüm fragmanına kısa sürede yorum yağdı.

Yeraltı 22. bölüm 1. fragman geldi! 'Başa dönüp duruyoruz'
Öznur Yaslı İkier

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni bölümleriyle çarşamba akşamına damga vurmaya devam ediyor . Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın dikkat çektiği Yeraltı dün akşam 21. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi.

Dizinin yeni bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı da geldi. Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanı seyircisini tatmin etmedi.

YERALTI 22. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Yeraltı 22. bölüm 1. fragmanına sosyal medyada; 'Bu dizi ielrlemiyor', 'Bıktırdılar', 'Ceylan bu şekilde ayrılacak Bozo'dan net' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Hasan’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ı aynı acıda buluşturur. İki eski dost, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emindir.

Yeraltı 22. bölüm 1. fragman geldi! Başa dönüp duruyoruz 1

Ancak buluşma yerlerini içeriden birinin haber vermiş olması, Rüzgar’ın en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sarsar. Öte yandan Rüstem, yeni bir saldırı planını devreye sokar. Yeraltı’nda Bozo’nun gücü tartışılmaya başlanırken peş peşe düzenlenen saldırılar, ailesini ve en yakınındaki isimleri de hedef alır. Haydar Ali ise yaşananların arkasında Rüstem’den daha güçlü birilerinin olabileceğinden şüphelenir.

Yeraltı 22. bölüm 1. fragman geldi! Başa dönüp duruyoruz 2

Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, giderek büyüyen tehlike karşısında harekete geçer. Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo, sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya başlar. Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi de öfkesini artırır. Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik ve sarsıcı bir gelişmedir. Haydar Ali ise bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda başlayan savaşın ortasında kalır.

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Deniz Can Aktaş devrim özkan Now Tv Yeraltı dizisi
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