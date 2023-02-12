Günlerdir enkaz altındalardı... Oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris vefat etti

Merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam edirken bir acı haber daha geldi.
Oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti’nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı’nın enkazındaydı.
Arat Barış, farklı dillerde yaptığı müziğiyle tanınan Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Zilan Tigris'in (Dilek Küçüker) enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Soğuk hava nedeniyle daha fazla dayanamayan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.