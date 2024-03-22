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Günnücek Sığla Ormanı, Cumartesi günleri de ziyaret edilebilecek

İHA İHA
22.03.2024 15:10
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Marmaris Milli Park Müdürlüğü Günnücek Sığla Ormanı bu Cumartesi’den itibaren günübirlik ziyarete açılacak.

Günnücek Sığla Ormanı, Cumartesi günleri de ziyaret edilebilecek

Marmaris ilçe merkezine 1 kilometre mesafede bulunan ve koruma altındaki bir çok bitki türü ve hayvanın yaşadığı Günnücek Sığla Ormanı uzun bir süredir sadece hafta içi mesai saatleri içinde ziyaret edilebiliyordu. Marmaris Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 23 Mart Cumartesi gününden itibaren vatandaşlar sabah 09.00 dan saat 17.00 a kadar ziyaret edip vakit geçirebilecek.

Sığla ağaçları ile kaplı milli park ormanında mesai saatleri içinde geçerli olan kurallar hakkında da bilgilendirme yapan yetkililer, ziyaretlerde Milli Park alanında her türlü ateş (semaver, tüp, mangal vs.) yakmak, Milli Park alanında her türlü çadırlı ve karavanlı kamp yapmak, avlanmak, her türlü flora ve fauna türlerinin toplanmasının yasak olduğunu önemle belirtildi.

Marmaris Milli Park Müdürlüğü ayrıca, bölgenin temiz tutulması genel temizlik kurallarına uyulması önemle rica ettiklerini ileterek Park alanında yapılacak her türlü profesyonel fotoğraf çekimi Marmaris Milli Park Müdürlüğü’nün iznine tabii olduğunu ve yetkili kurumlardan izin almadan çekim yapılamayacağını iletti.

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