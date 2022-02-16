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Güntekin Onay Acun Ilıcalı'yı kızdıracak ne yaptı? Güntekin Onay kimdir?

16.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu EXXEN platformunda daha önce maç izlemediğini dile getiren sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay, Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek bir paylaşım yaptı. Spor sunucu Güntekin Onay ile Acun Ilıcalı arasında geçtiğimiz günlerde de buna benzeyen bir hadise cereyan etmişti. İşte Güntekin Onay'ın Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşımı!

Güntekin Onay Acun Ilıcalı'yı kızdıracak ne yaptı? Güntekin Onay kimdir?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı içerik platformunda Şampiyonlar Liği maçları yayınlanmaktadır. Ünlü spor sunucusu Güntekin Onay, daha önce EXXEN'de maç izleyemediğini paylaşmış ve Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Güntekin Onay, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve EXXEN'e yönelik yeni bir paylaşımda daha bulundu.

ACUN ILICALI NEDEN GÜNTEKİN ONAY'A KIZDI?

Şampiyonlar Liği'nde son 16 turu başladı. Şampiyonlar Liği mücadelesi EXXEN'de yayınlanmaktadır. Maçları izleyemediğini belirten Güntekin Onay, sosyal medya hesabından bu yaşadığı durumu paylaştı. Onay, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi; "Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum. Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim , ikinci yarı yayın yok." ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR?

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971 yılında Adana'da dünyaya geldi. İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 3 dil bilen Onay, Özel Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde okumaya başladı ve daha sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm bölümünde tamamladı.

Güntekin Onay, 1992 yılında Kanal 6 'da Şansal Büyüka'nın yabancı dil bilen, genç, bilgili elemanlardan oluşan yeni bir ekip kurmak istemesi ile Türk Spor Basınına adımını atmış oldu. Onay'ı, Öztürk Pekin ve Doğan Yıldız gibi ünlü televizyoncular bir takım testlere tabi tuttu ve testleri geçtikten sonra bu isimlerden eğitim aldı.

Güntekin Onay, ilk Kanal 6'da dış haberler sorumlusu olarak mesleğe başladı ve "Güney Amerika Kupasını" anlattı. Sonra "Borussia Dortmund - İnter" maçını anlatmak için Almanya'ya gitti. 1992 ile 1993 sezonunda Türkiye Ligi maçlarını anlatmaya başladı. İlk anlattığı maç "Kocaelispor - Beşiktaş JK " maçı olmuştur. Güntekin Onay kariyerine 1996 yılında Şansal Büyüka ile beraber geçtiği Show TV'de devam etmiştir. 1997 yılında Star TV'ye geçmiş ve Telegol programının sunuculuğunu yapmıştır. Ardından Onay, NTV'ye geçti ve Rıdvan Dilmen'le beraber %100 Futbol programının sunuculuğunu yapmıştır. Bir dönem pazar geceleri "Videolig" programında Rıdvan Dilmen'le Türkiye ligindeki tüm karşılaşmaların özetlerini yorumladı.

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Acun Ilıcalı
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