SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmama nedeni belli oldu

Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmama nedeni belli oldu

08.03.2021 08:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmama nedeni belli oldu

beIN Sports'ta aralarında Güntekin Onay'ın da bulunduğu birçok isim hafta sonu programlarında yer almadı. Bu isimler arasında Önder Özen, Mustafa Doğan, İlker Yağcıoglu, Tugay Kerimoğlu ve Seyhan Şaşko da vardı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temas ettikleri için bu isimler hafta sonunu karantinada geçirdi ve programlara çıkamadı.

beIN Sports'ta hafta sonu maçlarını yorumcular eşliğinde sunan Güntekin Onay, bu hafta sonu programlarda yer almadı. Sosyal medyada Onay'ın bu hafta yayına katılmaması merak konusu oldu ve çeşitli söylentilere yol açtı.

5 GÜNLÜK KARANTİNA

Güntekin Onay'ın yerine daha çok basketbol maçlarını anlatmasıyla tanınan İsmail Şenol moderatörlük yaptı. Onay ve ekip arkadaşları Önder Özen, Mustafa Doğan, İlker Yağcıoğlu, Tugay Kerimoğlu ve Seyhan Şaşko koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temas ettikleri için bu hafta sonunu karantinada geçirdi. Onay ve yorumcular 5 günlük karantinanın ardından testlerinin negatif çıkması durumunda yeniden görevlerine dönecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Kulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısıKulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Belhanda'dan maç sonunda sert açıklama!

Belhanda'dan maç sonunda sert açıklama!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Diğer Haberler

Güntekin Onay, beIN Sports'tan ayrıldı mı? Programlara çıkmama nedeni belli oldu

Güntekin Onay'ın, ekrana çıkmama nedeni belli oldu

Kulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısı

Kulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısı

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Mustafa Muhammed'in cezalarını onadı

Tahkim Kurulu'dan Ali Koç'a kötü haber

Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

TFF, 19 yaş altı gelişim liglerinde sezon planlamalarını açıkladı

TFF, 19 yaş altı gelişim liglerinde sezon planlamalarını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.