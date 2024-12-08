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Güntekin Onay'dan hakem Turgut Doman'a olay sözler: "Gelsin bizi ikna etsin! Tazminat davası açarım..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.12.2024 19:32
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan pozisyon adına müsabakanın hakemi Turgut Doman'ı hedef alan spor yorumcusu Güntekin Onay, "Turgut Doman gelsin programa bağlansın telefona bizi ikna etsin!" ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay'dan hakem Turgut Doman'a olay sözler: "Gelsin bizi ikna etsin! Tazminat davası açarım..."

Galatasaray - Sivasspor maçının son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından sadece sarı kart gösteren Hakem Turgut Doman'a spor yorumcusu Güntekin Onay, sert ifadeler kullandı.

"TURGUT DOMAN GELSİN BİZİ İKNA ETSİN"

turgut doman

Hakem Turgut Doman'ı hedef alan Güntekin Onay, "Böyle br şey var mı? Futbol hayatını bitirebilecek bir hamle R. Manaj'ın yaptığı! Hakem Turgut Doman buna kırmızı vermedi, üstelik izledi de vermedi. Turgut Doman gelsin bağlansın telefona bizi ikna etsin!" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ALPER'İN YERİNDE OLSAM TAZMİNAT DAVASI AÇARIM"

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Sözlerine devam eden Onay, "Ben Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz'ın yerinde olsam Rey Manaj'a tazminat davası açarım. Bu pozisyon için hakem veya uzman olmaya gerek yok. Gerçekten çok üzücü.” şeklinde konuştu.

Günün Maçları

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MS
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
2 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Turgut Doman Sivasspor Güntekin Onay Barış Alper Yılmaz
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