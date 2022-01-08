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Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor

08.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesi ile çocuk yaşlarda gittiği Almanya'da yüksek makine mühendisliği eğitimi alan, 2008 yılında memleketi Kastamonu'ya dönerek fabrika kuran iş insanı, 135 kişiye istihdam sağlıyor - Ayhan Kömeç: - "İhracatımızın bu yıl 200 milyon lirayı aşacağını düşünüyorum"

BİLAL KAHYAOĞLU - Almanya'dan gelip Türkiye'de metal fabrikası kuran iş insanı Ayhan Kömeç, 135 çalışanıyla 13 ülkeye ihracat yapmanın gururunu yaşıyor.

Kömeç, 15 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Yüksek makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Kömeç, bir süre şantiye şefliği yaptı.

Daha sonra kendi işini kurmaya karar veren Kömeç, 2001 yılında Almanya'da şirket kurarak endüstriyel montaj işleri, makine montajı, metal işleri yapmaya başladı.

Kömeç, 2008 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vererek Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde metal fabrikası kurdu.

Fabrika kazanları, makine parçaları, çelik konstrüksiyon ürünleri üretilen fabrikada 135 kişiye istihdam sağlayan Kömeç, üretiminin yüzde 95'ini 13 ülkeye ihraç ediyor.

Ayhan Kömeç, AA muhabirine, Almanya'da inşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan babasının desteğiyle eğitimini tamamladığını ve kendi işini kurduğunu belirtti.

Türkiye'de akrabalarının önerisi üzerine yatırıma karar verdiğini anlatan Kömeç, ilk etapta ihracat gibi bir hedefi bulunmayan fabrikanın kısa sürede büyüdüğünü, üretiminin tamamına yakınını ihracat pazarına yapar hale geldiğini ifade etti.

Tesiste şu anda Rusya'daki bir kimya tesisinin tanklarını tamamladıklarını, Uruguay'da bulunan dünyanın en büyük kağıt fabrikasının prosesleri için çalışma başlattıklarını dile getiren Kömeç, şöyle konuştu:

"Rusya ve Uruguay'ın yanı sıra Almanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Romanya, Güney Afrika, Dubai, Katar ve Çin'e satış yaptık. Geçen yıl 50 milyon lira civarında bir ihracatımız oldu. Bu yıl için de 150 milyon liranın üzerinde rakamı imzaladık. İhracatımızın bu yıl 200 milyon lirayı aşacağını düşünüyorum. Metalden makine parçalarından tutun, çelik konstrüksiyon ve her türlü proses işlerini yapıyoruz, bunların montajını da yapıyoruz. İhracatımızı katlayarak artırmayı hedefliyoruz."

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