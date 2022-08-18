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Gurbetçi hayırsever, eşeğinin heybesindeki kitaplarla kırsal mahalle çocuklarını sevindirdi

18.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gurbetçi hayırsever, eşeğinin heybesindeki kitaplarla kırsal mahalle çocuklarını sevindirdi

BALIKESİR (AA) - Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, eşeğinin heybesine yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini Balıkesir'in Havran ilçesinde çocuklara dağıttı.

"Türkiye'nin eşekli Dostoyevski"si olarak tanınan ve 30 yıldır yurt dışında ikamet eden 59 yaşındaki gurbetçi hayırsever, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için eşeği Karakaçan'la köyleri, kırsal mahalleleri geziyor.

Havran'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Fazlıca Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Yıldırım İlkokuluna gelen Bilge, Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemeleri dağıtıp çocukları sevindirdi.

Okulun bahçesinde çocuklarla kahvaltı da yapan iki çocuk babası Ersin Bilge, AA muhabirine, ilkokulda öğretmeniyle arasında geçen bir diyalogdan etkilenerek bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Bilge bununla ilgili anısını şöyle anlattı:

"Bir gün dersimi yapmamıştım. Bana öğretmenim 'Dersini neden yapmadın?' diye sordu. Ben de 'Kalem defter mi var?' diye cevap verince öğretmen de kızıp tepki olarak bana, 'Eşek sudan gelene kadar seni döverim.' dedi. Akşamüzeri eve gittikten sonra rahmetli anneme kalemim olmadığından dolayı dersimi yapmadığım için öğretmenimin eşek sudan gelinceye kadar beni döveceğini söylediğini anlattım. Annem de bana öğretmenine gidip eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceğimi sormamı söyledi. Annemin bu cümlesinden sonra bende edebi ve mizahi olarak çok güzel bir duygu ve düşünce oluştu. Bir köy çocuğu olarak öğretmenim o cümleyi kurduktan sonra okulda oturup sınıf penceresinden dağlara taşlara bakarak bir hayal kurdum; 'Birisi eşeklerin üzerine heybelere, hurçlara kalem, defter, kitap yükleyip getirip bize vermiş olsa.' diye. Şimdi ben bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yola çıktım."

- "8-9 yaşındaki çocukluğumu yaşıyorum"

İlk olarak doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine gidip 800 öğrenciye kalem, defter, silgi ve buna benzer hediyeleri çocuklarla buluşturduğunu dile getiren Bilge şu ana kadar 6 bin köy çocuğuna ulaştığını bildirdi.

Her ay Almanya'daki, Avrupa'daki dostlarıyla 40 üniversiteli öğrenciye burs verdiklerini, yazdığı kitabın gelirini köy çocuklarına bağışladığını ifade eden Bilge, "Ben artık köy çocuklarıyla dönüp 8-9 yaşındaki çocukluğumu yaşıyorum. Hayalinin peşinde koşan biri olarak çocukların arasında olmaktan da çok mutuyum. Ben buraya istesem lüks araçlarla gelebilirim. Ama ben çocukken eşeği düşündüm. Eşekle yola çıkma hayali kuran bir çocuk olarak okulun kapısından eşekle geldiğimde sevgili çocuklarımız bu konsepti hiçbir zaman unutmayacak." diye konuştu.

Kırkyama sanatçısı Beriye Başak da çocukluğunda buna benzer olaylar yaşadığını belirtti.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşlı bir adamın katırın üzerinde kendilerine kitap dağıttığını aktaran Başak, "Öbür hafta da geldiğinde o kitapları teslim ederdik. Böylece kitap aşkı, kitap sevgisi çocukluğumdan başladı ve yazarımızın eşeğin üzerinde kitap dağıtması bizi çocukluğumuza döndürdü." dedi.

Fazlıcalı öğrenciler ise eşekle gelmesi karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadıklarını söyledikleri gurbetçiye hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

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Balıkesir Havran eşek kitap

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
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