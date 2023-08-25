Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor

Vatana özlemle gelen gurbetçiler tatillerinin ardından Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından geçen gurbetçiler yaşadıkları ülkelerin yoluna koyuluyor.

Trabzon'dan ailesiyle Avusturya'ya dönen Temel Balaban, AA muhabirine, gurbetçi olmanın zorluğuna dikkati çekti.

Heyecanla geldikleri vatandan üzülerek ayrıldıklarını belirten Balaban, "Dönerken berbat bir durum anlatamazsın bu yaşanır sadece gerçekten anlatılmaz. Tatilde gezdim, dolaştım. En basiti fırından aldığın taze sıcak ekmeği özlüyorsun. Bildiğin simidi özlüyorsun. Senede bir, iki senede bir, üç senede bir duruma göre gelebiliyoruz." dedi.

"DÖNÜŞ YOLUNDAYIZ YİNE HÜZÜNLÜYÜZ"

Almanya'ya dönen Hasan Aydın da tatilini Yozgat'ta geçirdiğini söyledi.

Tatilin çabuk geçtiğini anlatan Aydın, "Dönüş yolundayız yine hüzünlüyüz. Gelirken sevinerek geliyoruz memleketten ayrılmak zor oluyor bizim için. Kısmetse seneye yine geleceğiz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Fatih Yenen, 22 yıldır gurbette yaşadığını dile getirdi.

Dönüş yolunun her yıl olduğu gibi hüzünlü olduğunu ifade eden Yenen, "Tatil güzel geçti. Memleketim Ankara'da, eşimin memleketi Karaman'da ziyaretler gerçekleştirdik. İznimiz bitti şimdi dönüş yolundayız. Memleketten yanımıza erişte, tarhana, annemin yaptığı yöresel ürünlerden aldık." diye anlattı.

Manisa'dan Fransa'ya dönen Yaşar Gökduman ise vatana girerken Türk bayrağını gördüklerinde çok sevindiğini ancak dönüşün hüzünlü olduğunu anlattı.

Gurbette memleketini, yakınlarını çok özlediğini dile getiren Gökduman, "30 yıldır gurbetteyiz memleketin her şeyini özlüyoruz. Dönerken yanımıza tarhana, bulgur, incir, kavun ve lokum aldık. Köyümüzün peynirini de aldık" dedi.

