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Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

03.08.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Almanya'ya dönen Ahmet Şahin, AA muhabirine, tatilini memleketi Çorum'da geçirdiğini söyledi.

Akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Tatil güzel geçti her yıl gelmeye çalışıyorum. 1995'ten beri gurbetteyiz dönerken burukluk yaşıyoruz, eşi dostu bırak gidiyoruz." dedi.

İrfan Türker de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Almanya'ya döndüğünü ve Türkiye'den ayrılmanın çok zor olduğunu anlatan Türker, "Ailemizin yanından gözyaşlarıyla ayrıldık. Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz." diye konuştu.

Tatilde ailesini ziyaret ederek bol bol gezdiklerini anlatan İbrahim Terkivatan ise sevinçle geldikleri ana vatanlarından üzüntüyle ayrıldıklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Almanya Kapıkule sınır kapısı

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