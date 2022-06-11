YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 273 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 273 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

11.06.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 273 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan gelen bir tırın yakıt deposunda 273 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasına yönlendirilen aracın sol yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanırken araç detaylı inceleme için arama hangarına alındı. Buradaki aramada dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine, aracın yakıt deposu bulunduğu yerden sökülerek açıldı. Tankın içindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonla tespiti zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen 273 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Bitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'te ot biçme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldüKonya'da alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:10
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.