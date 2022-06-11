Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 273 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan gelen bir tırın yakıt deposunda 273 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına İran'dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasına yönlendirilen aracın sol yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanırken araç detaylı inceleme için arama hangarına alındı. Buradaki aramada dedektör köpeklerin x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine, aracın yakıt deposu bulunduğu yerden sökülerek açıldı. Tankın içindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla analiz edildi. Yapılan analiz neticesinde şüpheli maddenin sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonla tespiti zor bir yöntem kullanılarak Türkiye'ye sokulmak istenen 273 kilo uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

