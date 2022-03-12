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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

12.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırda yapılan kontrollerde 91 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüphelenilen tır x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işlemleri sonucu aracın alt kısmında şüpheli yoğunluk belirlendi.

Arama hangarına sevk edilen araçta detaylı kontroller yapıldı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine, aracın arka kısmında bulunan metal tankın içindeki sıvıdan örnek alındı. Örneğin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizi neticesinde uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı.

Operasyonda 91 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konularak sürücüsü gözaltına alındı.

​​​​​​​Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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