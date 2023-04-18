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Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda uyuşturucu madde ele geçirildi

18.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon düzenledikleri bir tırda 27 kilogram sıvı metamfetamin ve 9 bin 500 tramadol cinsi hap ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü faaliyetler kapsamında, Türkiye'ye giriş yapacak bir tır takibe alındı.

Eş zamanlı takip edilen araç, Gürbulak Gümrük Sahası'na ulaşınca x-ray taramasına yönlendirildi. Tarama sonucu, aracın sürücü kabininde ve dorsesindeki dolaplarda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Hangara alınan araçta fiziki arama yapıldı.

Aramanın ilk aşamasında, aracın çekici ve dorsesindeki dolaplarda toplam 9 bin 500 tramadol cinsi hap bulundu.

Narkotik dedektör köpeklerin desteğinde devam eden aramada, sürücü kabinindeki "sıvı bulaşık deterjanı" kutusunda farklı bir madde görülmesi ve köpeklerin tepki vermesi üzerine numune alınarak analiz gerçekleştirildi.

İnceleme sonucu söz konusu maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi. Dorseye ait bir dolabın içindeki mazot bidonu, çay termosu ve içme sularının arasına da sıvı metamfetamin gizlendiği belirlendi.

Araçta toplam 27 kilogram sıvı metamfetamin bulundu.

Olaya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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