Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Gazeteci Gürcan Bilgiç, 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında yorumlarda bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in sözleri...
Mağlup olsa, sezonu bitiriyordu Fenerbahçe. Beraberlik, kalbi duran adama elektrik verince atmaya başlar ya, o refleksi getirdi, ligin sıcaklığına geri döndürdü Fenerbahçe'yi.
İşin teknik, taktik kısmında Beşiktaş'ın çok büyük üstünlüğü vardı. Maç Aboubakar - Altay maçı şeklinde geçti.
Maç 1-0, gol duran toptan gelmiş ama Altay'ın kurtarışları olmasa travmatik bir tabela da olabilirdi skorbordda. Aboubakar'a sahneyi hazırladı Beşiktaş, en iyi seyirci de Fenerbahçeli oyunculardı, dehşet bir resital sergilendi.
85 ile 90 arasında 2-1 Fenerbahçe de kazanabilirdi. Bir gol, 2 net gol fırsatı çıktı. İşte futbol böyle bir şey.
Beşiktaş, ligi Fenerbahçe için bitirebilirdi, o fırsatı kaçırdı. Galatasaray kazansaydı, beraberlik iyi olabilirdi ama biri 1 puan yaklaştı, biri 1 puan daha uzaklaştı. Yeniden aynı heyecanla devam ediyoruz.
Saha içindeki duruma baktığımız zaman Fenerbahçe kötü koşmadı ama kötü oynadı. Beşiktaş'ın müthiş bir pas kalitesi var, kafasını kaldıran 2 pas seçeneği görüyor.
En iyi oyuncu Pelkas diyoruz, 5 metre ötesindeki Ferdi'ye gol atamıyor. Pas kalitesinin düşüklüğü mü, maçın ortamını kaldıramaması mı oyuncunun? Kazanması gereken Fenerbahçe'ydi. İlk 20 dakika dengeyi kurduktan sonra Fenerbahçe'nin kazanırım vücut dilini gördük mü?
7 tane kaleci kurtarışı var, bir teknik adam daha ne yapacak? Değişiklikleri daha önce yapabilir ama bu da gerçek.Beşiktaş'ın da bugün tek hücum planı Aboubakar gibiydi. Samatta'ya mesela Vida geldi, bir arkasından dokundu, sonra sol açıkta seyrettik Samatta'yı. Bir canı acıdı, bir korktu, çizgiye kaçtı.
Beşiktaş'ın da bugün tek hücum planı Aboubakar gibiydi. Samatta'ya mesela Vida geldi, bir arkasından dokundu, sonra sol açıkta seyrettik Samatta'yı. Bir canı acıdı, bir korktu, çizgiye kaçtı.
Şampiyon olunamazsa tek faturayı Erol hocaya kesmek doğru değil. Hakemler beni yaktı diyorsan, farklı şeylerden şikayetçi oluyorsan hocayı da gönderemezsin.
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