SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

22.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ligin lideri Beşiktaş'a konuk oldu. 1-1 berabere biten mücadeleyi gazeteci ve yorumcu Gürcan Bilgiç değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Gazeteci Gürcan Bilgiç, 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında yorumlarda bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in sözleri...

"KALBE ELEKTRİK VERİLDİ"

Mağlup olsa, sezonu bitiriyordu Fenerbahçe. Beraberlik, kalbi duran adama elektrik verince atmaya başlar ya, o refleksi getirdi, ligin sıcaklığına geri döndürdü Fenerbahçe'yi.

"BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

İşin teknik, taktik kısmında Beşiktaş'ın çok büyük üstünlüğü vardı. Maç Aboubakar - Altay maçı şeklinde geçti.

"F.BAHÇELİ OYUNCULAR İZLEDİ"

Maç 1-0, gol duran toptan gelmiş ama Altay'ın kurtarışları olmasa travmatik bir tabela da olabilirdi skorbordda. Aboubakar'a sahneyi hazırladı Beşiktaş, en iyi seyirci de Fenerbahçeli oyunculardı, dehşet bir resital sergilendi.

dfdsdsf

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

85 ile 90 arasında 2-1 Fenerbahçe de kazanabilirdi. Bir gol, 2 net gol fırsatı çıktı. İşte futbol böyle bir şey.

"F.BAHÇE İÇİN LİG BİTERDİ"

Beşiktaş, ligi Fenerbahçe için bitirebilirdi, o fırsatı kaçırdı. Galatasaray kazansaydı, beraberlik iyi olabilirdi ama biri 1 puan yaklaştı, biri 1 puan daha uzaklaştı. Yeniden aynı heyecanla devam ediyoruz.

"KÖTÜ KOŞMADI, KÖTÜ OYNADI"

Saha içindeki duruma baktığımız zaman Fenerbahçe kötü koşmadı ama kötü oynadı. Beşiktaş'ın müthiş bir pas kalitesi var, kafasını kaldıran 2 pas seçeneği görüyor.

"PELKAS 5 METREYE ATAMIYOR"

En iyi oyuncu Pelkas diyoruz, 5 metre ötesindeki Ferdi'ye gol atamıyor. Pas kalitesinin düşüklüğü mü, maçın ortamını kaldıramaması mı oyuncunun? Kazanması gereken Fenerbahçe'ydi. İlk 20 dakika dengeyi kurduktan sonra Fenerbahçe'nin kazanırım vücut dilini gördük mü?

"SERGEN YALÇIN NE YAPSIN?"

7 tane kaleci kurtarışı var, bir teknik adam daha ne yapacak? Değişiklikleri daha önce yapabilir ama bu da gerçek.Beşiktaş'ın da bugün tek hücum planı Aboubakar gibiydi. Samatta'ya mesela Vida geldi, bir arkasından dokundu, sonra sol açıkta seyrettik Samatta'yı. Bir canı acıdı, bir korktu, çizgiye kaçtı.

"TEK HÜCUM PLANI ABOUBAKAR"

Beşiktaş'ın da bugün tek hücum planı Aboubakar gibiydi. Samatta'ya mesela Vida geldi, bir arkasından dokundu, sonra sol açıkta seyrettik Samatta'yı. Bir canı acıdı, bir korktu, çizgiye kaçtı.

"EROL HOCAYA KESMEK DOĞRU DEĞİL"

Şampiyon olunamazsa tek faturayı Erol hocaya kesmek doğru değil. Hakemler beni yaktı diyorsan, farklı şeylerden şikayetçi oluyorsan hocayı da gönderemezsin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan banka genel müdürlerine 'piyasa' mesajı

Düzce'de büyük gerginlik! Olayı duyan mahalleli sokağa döküldü

Düzce'de büyük gerginlik! Olayı duyan mahalleli sokağa döküldü

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dünya devine transfer oldu!

Dünya devine transfer oldu!

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Diğer Haberler

Beşiktaş maçından sonra paylaştı! Ozan Tufan ve Rojin...

Derbi sonrası paylaşım! 'Modumuz budur'

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Erol Bulut'un kardeşinden Beşiktaş maçı paylaşımı!

Erol Bulut'un kardeşinden Beşiktaş maçı paylaşımı!

Altay Bayındır: Hiçbir şey bitmiş değil

Altay Bayındır: Hiçbir şey bitmiş değil

Fenerbahçe'de koronavirüs vakası

Maç sonunda F.Bahçe'den koronavirüs açıklaması

Moussa Sow'dan sonra Ozan Tufan

Moussa Sow'dan sonra Ozan Tufan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.