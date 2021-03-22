Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe'nin kalbine elektrik verildi

Gazeteci Gürcan Bilgiç, 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında yorumlarda bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in sözleri...

"KALBE ELEKTRİK VERİLDİ"

Mağlup olsa, sezonu bitiriyordu Fenerbahçe. Beraberlik, kalbi duran adama elektrik verince atmaya başlar ya, o refleksi getirdi, ligin sıcaklığına geri döndürdü Fenerbahçe'yi.

"BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR"

İşin teknik, taktik kısmında Beşiktaş'ın çok büyük üstünlüğü vardı. Maç Aboubakar - Altay maçı şeklinde geçti.

"F.BAHÇELİ OYUNCULAR İZLEDİ"

Maç 1-0, gol duran toptan gelmiş ama Altay'ın kurtarışları olmasa travmatik bir tabela da olabilirdi skorbordda. Aboubakar'a sahneyi hazırladı Beşiktaş, en iyi seyirci de Fenerbahçeli oyunculardı, dehşet bir resital sergilendi.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

85 ile 90 arasında 2-1 Fenerbahçe de kazanabilirdi. Bir gol, 2 net gol fırsatı çıktı. İşte futbol böyle bir şey.

"F.BAHÇE İÇİN LİG BİTERDİ"

Beşiktaş, ligi Fenerbahçe için bitirebilirdi, o fırsatı kaçırdı. Galatasaray kazansaydı, beraberlik iyi olabilirdi ama biri 1 puan yaklaştı, biri 1 puan daha uzaklaştı. Yeniden aynı heyecanla devam ediyoruz.

"KÖTÜ KOŞMADI, KÖTÜ OYNADI"

Saha içindeki duruma baktığımız zaman Fenerbahçe kötü koşmadı ama kötü oynadı. Beşiktaş'ın müthiş bir pas kalitesi var, kafasını kaldıran 2 pas seçeneği görüyor.