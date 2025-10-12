SPOR

Gürcistan maçı öncesi kadro dışı kaldı! TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Gürcistan maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

TEDAVİSİ KULÜBEDE DEVAM EDECEK

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

